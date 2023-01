Sono 206 i nuovi casi confermati di positività al Covid in Sardegna, su un totale di 1438 tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 10 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 94 (-8). 5.234 sono i casi di isolamento domiciliare, con una diminuzione di 218 unità. Si registra la morte di una donna di 87 anni, residente nella provincia di Oristano, e di un uomo di 98 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.