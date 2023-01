Ecco Fabriani, nuovo rinforzo in difesa per la Torres

Nuovo colpo di mercato per la Torres dopo i tre punti conquistati in trasferta nella gara contro il San Donato Tavarnelle. Con il reparto difensivo che si ritrova a fare i conti anche con il recente infortunio di Lorenzo Ferrante, l’obiettivo del mercato rossoblù si focalizza con ancora maggiore attenzione sulle corsie esterne: dalla Fidelis Andria (serie C) arriva il terzino destro Cristian Fabriani, 14 presenze maturate in questo primo scorcio di stagione nella terza serie italiana.

Ha appena compiuto 21 anni. È un difensore classe 2001 di 183 cm di altezza nato a Balsorano, esterno per professione che all'occorrenza può adattarsi a fare il centrale. Lo scorso anno ha affrontato per la prima volta in carriera la ribalta della serie C in maglia Campobasso, team con cui l’anno precedente aveva invece vinto il campionato di serie D. In curriculum ha anche le esperienze con Notaresco, San Nicolò Teramo e Avezzano.