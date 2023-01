Evasione fiscale per oltre un milione di euro, contestati i servizi di aerotaxi

Oltre un milione di euro di imposta non versati sono stati contestati a diverse società di aerotaxi in servizio nell'Aviazione Generale dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari.

I militari hanno concluso una complessa attività di indagine sugli oltre 3.000 movimenti viaggi che hanno interessato 10.000 passeggeri transitati nello scalo, ricostruendo tutti i voli effettuati da ogni singola società tra il 2017 e il 2020.

Al termine dell’attività investigativa è emerso che 36 società di aerotaxi non avevano ottemperato ai versamenti relativi al trasporto dei passeggeri, generando un debito complessivo verso l’erario di quasi 1 milione e mezzo di euro tra imposta dovuta e sanzione accessoria.

In base alla normativa che disciplina la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei, infatti, i passeggeri che utilizzano aeromobili non di linea devono corrispondere alla compagnia che gestisce il servizio un’imposta pari ad euro 100 per passeggero in caso di tragitto inferiore a 1.500 chilometri ed euro 200 per percorrenze superiori. Un importo che deve poi essere versato allo Stato.