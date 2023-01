Ferita con l'accetta dal figlio, anziana muore dopo due mesi

E' morta dopo due mesi di agonia l'anziana di Oliena, invalida e non vedente, che lo scorso sette novembre era stata colpita alla nuca con un'accetta dal figlio 58enne dopo una accesa discussione.

All'inizio si era pensato a un incidente e l'uomo aveva dato una versione poco chiara, ma i sospetti su di lui sono diventati sempre più pesanti. Il 17 novembre era stato arrestato per tentato omicidio. Da allora si trova nel carcere nuorese di Bad'e Carros. La procura di Nuoro, che coordina le indagini, sta valutando se disporre l'autopsia sul corpo della donna per accertare se la morte sia sopraggiunta a causa delle ferite riportate in seguito all'aggressione da parte del figlio. A quel punto per il 58enne scatterebbe l'accusa di omicidio.

L'anziana era stata dimessa dall'ospedale di Nuoro e trasferita in una Rsa del sassarese per la riabilitazione dove poi è deceduta.