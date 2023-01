Gli uomini della sicurezza lo hanno fermato e consegnato ai carabinieri subito arrivati sul posto. Un uomo di 42 anni di Sestu, già noto alle forze dell'ordine per altre vicende, ha messo in borsa una serie di capi di abbigliamento ed è uscito in strada senza passare dalla cassa. Il valore dei vestiti sottratti era complessivamente pari a 170 euro. I militari hanno preso in consegna l'uomo e consegnato la refurtiva ai gestori.