La scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere l'incendio divampato intorno a mezzogiorno nell'appartamento. Inutili i soccorsi del 118. L'uomo era già morto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Macomer e dei Vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause del rogo e della morte dell'anziano.