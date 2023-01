Gimbe, casi di covid dimezzati in sardegna

In Sardegna nella settimana tra il 6 e il 12 gennaio la curva del contagio ha fatto segnare una flessione verso il basso. La Fondazione Gimbe, nel suo report settimanale, registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti: 120 casi rispetto ai precedenti 208. nuovi casi si sono dimezzati (-42,3%) rispetto alla settimana precedente. Il calo maggiore dell'incidenza si osserva nel Sassarese che è anche il territorio dove vi sono meno casi per 100mila abitanti: 74 con una diminuzione del 60.9%. Quasi dimezzata l'incidenza nella città metropolitana di Cagliari e nella provincia di Oristano. Seguono Nuoro e il Sud Sardegna.