Un alterco durante i festeggiamenti in piazza sfociato in un accoltellamento. Ad avere la peggio un 17enne di Cabras ferito da un altro ragazzo in via De Castro. Immediati i soccorsi: il giovane è stato trasportato all'ospedale San Martino mentre l'aggressore è fuggito. Dopo poche ore i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato.