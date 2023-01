Scuola in prima linea a sostegno degli iraniani che lottano per la libertà. Oggi gli studenti dell'Istituto Tecnico “Buonarroti” di Guspini si sono tagliati una ciocca di capelli per sostenere le donne iraniane alle quali vengono negati i diritti fondamentali. Da anni sono vittime di torture, arresti e condanne sommarie. Le ciocche verranno poi inviate per posta all'ambasciata dell'Iran in Italia, accompagnate dai messaggi degli alunni.