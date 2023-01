Grotta di Nettuno, il sito più visitato della Sardegna

Gioiello naturale tra i più affascinanti di tutto il bacino Mediterraneo, la Grotta di Nettuno ha sempre richiamato ogni anno migliaia di visitatori. Nel 2022 la Grotta di Nettuno è stato il sito ambientale più visitato in Sardegna e tra i più frequentati in Italia. Con 227.203 presenze in dodici mesi per la prima volta nella storia lo straordinario complesso monumentale di Capo Caccia sfonda le duecentomila presenze: 16% in più rispetto al 2019.

Un successo per la Fondazione Alghero che ha puntato su un miglioramento della fruizione del sito, ottimizzando il flusso di visitatori e rendendolo più accessibile e apprezzabile grazie all'installazione di moderne attrezzature, alla nuova illuminazione e alla presenza della fibra che anticipa l'arrivo di nuove audioguide di ultima generazione.

L'impennata di visitatori ha interessato anche il sistema museale cittadino. È l'effetto dell'Alghero Experience, il progetto di promozione turistica del Comune che mette insieme il patrimonio artistico e ambientale della Riviera del Corallo: anche il Museo del Corallo ha registrato un incremento del 238% rispetto 2019, così come come il Museo Archeologico con +140%; sempre in crescita anche il Complesso Archeologico di Palmavera e la Necropoli Anghelu Ruju. Tutti musei e siti fruibili grazie al biglietto unico, l’Alghero Ticket, acquistabile anche online.