Prima vittoria dell'anno per le ragazze dell'Hermaea Volley di Olbia. 3-0 in casa contro Offanengo (Cremona). COnfermata lo'imbattibilità in casa e il sesto posto in classifica. Giovedì le ragazze di coach Guadalupi saranno nuovamente in campo, per la Coppa Italia, contro Talmassons. Mentre sabato sfideranno Itas Trentino in campionato.