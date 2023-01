I carabinieri del RIS nella cantina della donna scomparsa

Gli investigatori dei Ris, nel pomeriggio hanno raggiunto il condominio di via Petta, a Olbia, da dove è scomparsa Rosa Bechere, la sessantenne di cui non si ha più notizia dal 26 novembre scorso. Per la sua sparizione sono indagate due persone: Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni. La procura di Tempio ipotizza che siano responsabili di omicidio, occultamento di cadavere, rapina e maltrattamenti. Avrebbero approfittato della sua disabilità e della sua solitudine per impossessarsi, drogandola, delle sue carte delle Poste e relative credenziali e in questo modo attingere denaro dai suoi conti.

Interrogati la scorsa settimana dall'autorità giudziaria, i due indagati hanno respinto tutte le accuse e hanno anzi affermato che dopo l'arresto del compagno della Bechere (accusato dell'omicidio di un vicino, nel marzo dello scorso anno) erano stati gli unici ad assisterla.

Oggi i carabinieri, dopo aver esaminato in caserma un piccolo natante di Giorgio Beccu e l'auto di Rosa Bechere, hanno compiuto rilievi in via Petta. Prima in una cantina di proprietà della donna scomparsa e poi nella sua abitazione. Quello di oggi dovrebbe essere l'ultimo atto irripetibile delle indagini preliminari i cui risultati sono attesi nell'arco di alcune settimane.