Sorrisi e tanta voglia di mettersi a disposizione di Ranieri. E' sbarcato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Cagliari-Elmas l'esterno sinistro brasiliano e prossimo acquisto rossoblù Paulo Azzi. In arrivo dal Modena, è pronto per la firma sul contratto. "Col mister - ha detto Azzi - ci siamo sentiti, ora lo conoscerò meglio". Azzi potrebbe essere convocato già per la gara con il Como di sabato: "Spero di poter essere a disposizione io mi sono sempre allenato, mi sento pronto".