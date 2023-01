Il mondo del calcio piange la morte di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli è morto all’età di 58 anni, dopo cinque anni dalla diagnosi di un tumore al pancreas. Calciatore, allenatore e dirigente sportivo, è stato una delle icone del calcio degli anni Ottanta e Novanta.

Con la Samp, in coppia con Roberto Mancini, ha fatto la storia e sempre con Mancini si è ritrovato in Nazionale negli anni successivi. Vialli è rimasto capo delegazione degli Azzurri sino al 14 dicembre quando ha lasciato l'incarico annunciando di dover utilizzare tutte le energie per affrontare la malattia.

Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, attaccante formidabile ed eccezionale uomo di sport. Un esempio per sempre, ciao Gianluca.