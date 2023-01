Il presidente Solinas a colloquio con il ministro dello Sviluppo economico Urso

Il ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, ha incontrato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per una discussione e un confronto su un ventaglio di temi urgenti per l'Isola, in particolare Portovesme e il Sulcis, nella prospettiva del mantenimento dei livelli occupazionali e dello sviluppo delle filiere strategiche.