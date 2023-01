Il primo allenamento di mister Sottili

Si è tenuto nel pomeriggio il primo allenamento per il nuovo tecnico della Torres, Stefano Sottili, 53 anni ex giocatore di serie A con l'Atalanta e in serie B con il Bologna, allenatore di grande esperienza in serie C. A lui il compito, dopo l'esonero di Greco, di traghettare la squadra verso una tranquilla salvezza. La prossima sfida sarà l'8 gennaio sul campo del San Donato Tavarnelle.