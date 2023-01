In casa un laboratorio per la costruzione di armi artigianali, un arresto

Nella sua casa aveva messo in piedi un laboratorio per la costruzione di armi artigianali. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 61 anni di Villanovafranca. I militari hanno sequestrato 2 pistole fabbricate a mano e 11 cartucce calibro 20 e 28, tutte pronte a sparare, insieme ad altre componenti che sarebbero state assemblate per migliorarle o costruire nuove armi. Le due pistole fatte a mano sono ad avancarica, a colpo singolo, -secondo i carabinieri- potenzialmente letali, prive di qualsiasi sicura. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi e portato nel carcere di Uta. L'arresto è stato poi convalidato e il 61enne si trova ora agli arresti domiciliari.