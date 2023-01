Incendio in una abitazione a Nuoro, muore un 75enne

Tragedia in via Catte a Nuoro dove un uomo di 75 anni, Giampiero Cancedda, geometra in pensione, è morto asfissiato all'interno della sua casa. La moglie della vittima si è salvata.

Da accertare le cause dell’incendio: ad accorgersi delle fiamme è stata un'auto della polizia che ha fatto scattare l’allarme. Gli agenti sono riusciti a far sgomberare il resto del palazzo. Le persone sono rimaste in strada in attesa della bonifica dei vigili del fuoco e della messa in sicurezza. Secondo le prime indagini, l'origine del rogo sarebbe accidentale, dovuta a un corto circuito o al malfunzionamento di una stufa.