Inchiesta per la beatificazione di padre Puggioni

Inizierà il 16 gennaio, a Cagliari, la sessione dell'inchiesta diocesana di beatificazione del gesuita padre Giovanni Puggioni. La celebrazione si aprirà alle 16 con l'arcivescovo Giuseppe Baturi che, accompagnato dal cerimoniere, dalla sagrestia raggiungerà il Tribunale costituito ai piedi dell'altare maggiore, dove è prevista la recita dell'Ora media. Dopo la lettura breve un momento di riflessione dedicato alla solennità del rito.

Nell'ottobre scorso il dicastero delle Cause dei santi ha concesso all'arcivescovo il 'nulla osta' per avviare l'inchiesta diocesana di raccolta delle prove su padre Puggioni, nato a Borore il 16 giugno 1922, ordinato sacerdote ad Alghero nel 1945 e missionario in Africa dagli anni Sessanta.

Nel 1973 padre Puggioni aveva lanciato la campagna 'Operazione Mosango' per la costruzione del reparto di pediatria, il 'Padiglione Sardegna' nell'allora Zaire. L'attività missionaria è proseguita con la nascita dell'associazione 'Operazione Africa Onlus', grazie alla quale sono state aperte scuole e strutture sanitarie in diversi continenti. Dopo essere stato colpito da una grave malattia nel 2003, il sacerdote è morto a Milis il 18 febbraio del 2009.