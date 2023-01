Lo schianto è avvenuto intorno alle 20. Due automobili si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Il ventenne è morto in seguito alle ferite riportate nell'incidente, per lui inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sull'altra auto viaggiavano marito e moglie e un neonato, tutti sono rimasti feriti in modo non grave. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del fuoco.