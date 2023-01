Indagini in corso per ricostruire la dinamica del tragico incidente lungo la 554 costato la vita ad Angelo Pinna, trentasettenne di Orani, padre di una bimba. Omicidio stradale l'ipotesi di reato contenuta nel fascicolo aperto dalla Pm Ginevra Grilletti, ma per accertare eventuali responsabilità si dovranno attendere i risultati degli esami tossicologici sui conducenti dell'auto su cui viaggiava la vittima e del camion coinvolto nello scontro.