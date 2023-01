La battaglia di Claudia e Valeria contro il tumore al seno

Hanno lottato contro il tumore al seno seguendo le terapie senza mai arrendersi. Superato il ciclo di chemioterapia e forti dei risultati delle prime analisi, Claudia Torru e Valeria Atzori, due pazienti dell'Aou di Sassari, hanno donato 200 piantine alle altre donne in cura e agli operatori della Smac e del day hospital di Oncologia. Un modo per ringraziare gli operatori sanitari delle attenzioni ricevute e per dare coraggio e fiducia alle altre pazienti che sono in cura nelle strutture dell'Azienda ospedaliero universitaria sassarese. Nei giorni scorsi, quindi, hanno consegnato le piantine nei due reparti dell'Aou, con una splendida accoglienza da parte di pazienti e operatori. Hanno scelto non a caso delle piantine grasse, senza spine. "Sono il simbolo della resistenza, della forza e della resilienza".