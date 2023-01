La Dinamo di impone sul parquet di Reggio Emilia

La Dinamo s'impossessa del match fin dall'avvio. Già nel primo tempo costruisce un vantaggio che costringe i reggiani a inseguire. Protagonista assoluto è Gerald Robinson autore di 25 punti e 10 rimbalzi ma tutti i biancoblu forniscono una prestazione convincente, in particolare Kruslin che parte dalla panchina e si prende la scena facendo dannare i padroni di casa. Non bastano le prove di ottimi tiratori come Cinciarini e Hopkins: i sardi scappano via e dopo la pausa lunga incrementano un divario che diventa incolmabile per gli avversari. Fredda, lucida, Sassari espugna il PalaBigi. Il risultato e' perentorio e incontestabile: 99 a 75. Coach Piero Bucchi elogia i suoi giocatori: “Gara eccellente, sia in difesa che in attacco”. Due punti preziosi, nona posizione in classifica, fiducia ritrovata dopo le precedenti battute d'arresto con Venezia e Brescia. Unico rammarico l'addio alle Final Eight di Coppa Italia: il posto va a Trento. Si torna in campo domenica prossima al Palaserradimigni per affrontare Brindisi.