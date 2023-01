La Dinamo vince la causa contro Malaga per il trasferimento di Spissu

"La Dinamo Banco di Sardegna Sassari accoglie con piena soddisfazione la decisione resa dal Basketball

Arbitral Tribunal (BAT) con la quale è stata accertata la bontà della posizione del club e il proprio diritto ad essere risarcito

in base agli accordi contrattuali raggiunti nel mese di luglio 2021 per il trasferimento del giocatore Marco Spissu al club

spagnolo Unicaja Baloncesto Malaga". Così in una nota il Banco di Sardegna Sassari, che dunque vince la causa con il club spagnolo e ringrazia gli avvocati Salvatore Civale e Roberto Terenzio per l'opera professionale svolta".