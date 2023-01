La Dinamo Women affonda Venezia

La Dinamo Women non finisce di stupire. Le ragazze di Coach Restivo hanno battuto per 79-74 Venezia al termine di una gara molto combattuta. Match equilibrato fin dalle prime battute con un primo quarto chiuso sul 21 a 20 per Sassari, che invece a metà tempo finiva sotto, ma di soli due punti (35-37). Ancora lievemente in vantaggio i sardi alla fine del terzo quarto (59-56) prima della zampata finale. Fenomenale, in particolare, la partita di Gustavsson che ha chiuso con 24 punti e 11 rimbalzi.