I botti e poi l'esplosione, paura in un'abitazione nel capoluogo

Fiamme in un'appartamento in via Trincea delle Frasche a Cagliari per il rogo innescatosi dai petardi esplosi in una terrazza e che hanno incendiato il tubo della bombola del gas. Nessun ferito. Fiamme anche in una abitazione a Gergei nel Sarrabus senza gravi conseguenze.

Sono stati una trentina gli interventi dei Vigili del Fuoco in Sardegna nella notte di San Silvestro. Nell'hinterland cagliaritano le squadre sono intervenute per spegnere alcuni incendi di auto.

Vigili del fuoco impegnati insieme alla polizia stradale in due diversi incidenti stradali. Lungo la 131 al km 26 per un'auto uscita fuori strada e sulla 125 in comune di Quartucciu dove il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale più vicino ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Numerose le chiamate al 118 per casi di coma etilico tra i più giovani.