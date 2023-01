La neve blocca la 131, Sardegna paralizzata all'altezza di Macomer

La neve è caduta abbondante durante la notte, in particolare nella zona del Marghine. La coltre bianca ha invaso la statale 131 all'altezza di Macomer, dove il traffico è rallentato. La strada è stata chiusa in direzione Nord a causa del ghiaccio, poi riaperta parzialmente, ma si procede a passo d'uomo. Anche all'interno della cittadina si è depositata ovunque una coltre spessa 15 cm. Più a sud, la Nuoro-Lanusei è bloccata all'altezza di Villagrande, dove, a causa del ghiaccio, un autoarticolato è finito di traverso lungo al carreggiata

I fenomeni tra ieri e oggi hanno riguardato anche zone ad altitudini più basse tra i 400 e i 600 metri. Tanti i comuni che oggi si sono svegliato sotto la neve, come Laconi dove i mezzi spazzaneve si sono messi al lavoro per sgomberare le strade.

Le scuole sono rimaste chiuse in diversi centri del Nuorese, tra questi Fonni, Desulo, Gavoi, Ollolai, Bitti, Lanusei e Villagrande. In particolare a Desulo la fornitura di energia elettrica è stata interrotta questa notte per un guasto dalle 3 fino alle 9 circa. Ora la rete è stata ripristinata.