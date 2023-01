La Sardegna si imbianca. La neve arriva in collina

Temperature in picchiata ovunque: dai circa -4 gradi del Nuorese si arriva vicino allo zero sulle alture intorno a Cagliari. Già da ieri sera imbiancate le cime dei monti di Pula e le colline di Dolianova, ad altitudini tra i 700 e gli 800 metri, così come le cime sopra Capoterra e i Sette Fratelli. Un'altra nevicata è attesa nel pomeriggio di oggi a quote più basse, nel Nuorese, tra Macomer e l'altopiano di Campeda. In Barbagia imbiancati i centri di Seulo, Aritzo, Gavoi, Tonara, Esterzili. Fiocchi anche sull'altopiano delle Giara. Sempre nell'interno qualche disagio viene segnalato sulla Sp 3, al passo Tascusì, dove i mezzi della Provincia di Nuoro sono intervenuti con i camion spargisale e gli spazzaneve. Neve, intorno ai 500 metri, anche sulle colline di Silius. In Costa Smeralda e ad Arzachena c'è stata invece una forte grandinata. Ieri il dipartimento di Protezione civile regionale ha tenuto una videoconferenza con i sindaci dei sette comuni montani per ascoltare le esigenze dei sindaci per poter coordinare al meglio i dettagli rispetto all'acquisto dei mezzi e ai prossimi interventi.