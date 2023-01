Lezioni di nuoto, a Porto Torres due giorni sotto la guida di Cesare Butini

Lezioni teoriche in aula e sessioni pratiche in vasca, nella piscina del centro sportivo Lybissonis di Porto Torres. Due giorni speciali per i migliori atleti sardi e per i loro istruttori, a stretto contatto con alcun grandi nomi della federazione italiana nuoto che hanno risposto all'appello del comitato regionale. Corso rivolto alle tante società isolane che scoprono e allenano giovani talenti, oltre 40 partecipanti e tra gli ospiti gli studenti di scienze motorie dell'Università di Sassari. In programma l'analisi delle nuotate con la rappresentativa sarda, preceduta da seminari dedicati alle caratteristiche della velocità, agli aspetti biomeccanici, alla distribuzione dei carichi. Disciplina complessa e insegnanti d'eccezione come Cesare Butini, direttore tecnico della nazionale dal 2012, mentore di campioni che si chiamano Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti solo per citarne alcuni.