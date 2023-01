Sono 220 i nuovi contagi per Coronavirus in Sardegna (di cui 214 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1942 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+1).

I pazienti ricoverati in area medica sono 122 (come ieri).

6151 sono i casi di isolamento domiciliare (+216).

Fortunatamente non si registrano decessi.