L'NBA sbarca in Sardegna con un torneo junior

Accordo storico tra la federazione italiana pallacanestro e la NBAP (NBA PropertiesInc.), per il progetto Jr.NBA FIP U13 Basketball League che durerà 4 anni. Verranno create Leghe territoriali Under 13 maschili e femminili, con un coinvolgimento crescente del territorio nel corso degli anni. Per quanto concerne la nostra isola, in questo primo anno, il Progetto coinvolgerà soltanto le atlete del campionato di under 13 femminile. Ogni Lega ricreerà al suo interno il microcosmo NBA: dovrà essere composta dalle squadre partecipanti al campionato, ognuna delle quali sarà abbinata per sorteggio, con un vero e proprio Draft, ad una franchigia NBA. In Sardegna le Division rispecchieranno i gironi già in essere, durante la fase regolare del campionato: ciascuna squadra dovrà affrontare le avversarie della propria Division in incontri di A/R e le migliori accederanno a una fase playoff regionale che decreterà la vincente della Conference. Per questo motivo i campionati regolari verranno momentaneamente sospesi e le gare riprogrammate.