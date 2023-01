L'Olbia ha pareggiato fuori casa sul terreno del Siena. 1 a 1 il risultato finale. In rete per i galluresi Brignani al 55esimo, dopo il vantaggio dei toscani quasi immediato, al primo minuto, con Paloschi. Torres sfortunata in casa contro la Recanatese, si fa raggiungere nel finale di partita con un autogol. In vantaggio i sassaresi al 39esimo con Diakitè, ma quasi allo scadere, all'89esimo, Liviero insacca nella sua stessa porta. Anche in questo caso la partita finisce sull'1 a 1.