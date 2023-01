Lotteria Italia, in Sardegna venduti 75mila biglietti, boom nel capoluogo

Crescono i dati della Lotteria Italia in Sardegna: in regione, dati Agipronews, il totale delle vendite è stato di 75.440 biglietti, il 10,3% in più rispetto allo scorso anno. Tra le province spicca quella di Sassari, in testa con 23mila biglietti venduti (+0,7%) ma la crescita maggiore si registra a Cagliari con 25.340 tagliandi acquistati (+28,1%) e nel Sud Sardegna che chiude a quota 11.400 facendo registrare un incoraggiante +10%.

A chiudere la classifica, la provincia di Oristano con 9.340 tagliandi, in crescita del 3,8% e Nuoro (6.360, -1,2%). Il dato conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.