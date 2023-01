Maltempo: 150 interventi dei Vigili del fuoco

Sono circa centocinquanta gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco della Sardegna tra venerdì e sabato. In particolare nelle località più colpite dall'emergenza maltempo e neve, sono stati rimossi alberi caduti sulla strada, assistite persone rimaste isolate, sono stati messi in sicurezza di elementi costruttivi e pali della luce pericolanti, salvati animali in pericolo. Il Comando di Cagliari ha dovuto fare fronte a circa ottanta interventi, quello di Sassari 40, il comando di Nuoro circa 20, mentre nell'Oristanese i vigili del fuoco hanno operato su circa quindici eventi.