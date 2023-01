Il sistema di scongelamento delle ali è fuori uso

Forti ritardi, anche di oltre due ore, da Cagliari nei voli per Milano e Roma a causa delle basse temperature e del ghiaccio che si è formato durante la notte. I disguidi non hanno riguardato tutti i collegamenti. Il problema - spiegano dalla Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari - è legato allo stop per manutenzione e riparazione da alcuni giorni del sistema di scongelamento del ghiaccio delle ali messo a disposizione dalla scalo. Ciascuna compagnia sta provvedendo a gestire la situazione per conto proprio. E le procedure sono differenti: questo spiega perché alcuni voli non accumulano ritardi. Altri, però, sono partiti più tardi. Con le inevitabili proteste dei passeggeri. Il sistema di scongelamento - precisa la Sogaer - dovrebbe riprendere regolarmente nei prossimi giorni.