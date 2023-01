Manca l'energia elettrica: tre scuole chiuse il 25 gennaio

Resteranno chiuse per tutta la giornata di mercoledì 25 gennaio le sedi dell'Istituto Salesiano Don Bosco di via Sant'Ignazio da Laconi a Cagliari.

Il provvedimento, adottato con ordinanza firmata dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, è stato adottato a causa dell'interruzione dell'erogazione della fornitura di energia

elettrica in via Sant'Ignazio prevista per quel giorno.

Niente lezione e niente accesso al personale nella Scuola Media Salesiana "San Giovanni Bosco", il Liceo Classico "San Giovanni Bosco" e il Liceo Scientifico "San Giovanni

Bosco".