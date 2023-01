Medici di famiglia, accordo raggiunto

Massima disponibilità al dialogo coi medici di famiglia. Ma sull'aumento temporaneo - da 1.500 a 1.800 - del tetto massimo di pazienti per ciascun professionista, la Regione tira dritto. In serata l'accordo con i sindacati: primo punto, ridurre la burocrazia che porta via a ciascun medico il 30 per cento del tempo. In ogni distretto sanitario nascerà dunque uno sportello unico per la semplificazione che gestirà buona parte delle pratiche amministrative sanitarie.

Sono stati poi individuati 85 comuni disagiati e 33 molto disagiati. Ai medici che accetteranno di lavorare in questi centri verrà riconosciuta un'indennità compensativa.