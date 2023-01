Maria Grazia Mele nuova assessora alle attività produttive

Maria Grazia Mele è la nuova assessora al Commercio e Attività produttive del Comune di Nuoro. E' stata nominata oggi, con decreto del sindaco, e succede alla rappresentante del gruppo Italia in Comune, Eleonora Angheleddu. Mele, 40 anni, cresciuta a San Teodoro e residente a Nuoro e titolare di un negozio di abbigliamento in città, è il quinto componente della nuova giunta nominata dal primo cittadino dopo l'azzeramento di tutte le deleghe a fronte degli scossoni in maggioranza, che non sembrano sopiti. Le altre quattro nomine erano tutte riconferme ad esponenti della lista personale di Soddu alle elezioni del 2020: Fabrizio Beccu (Lavori pubblici e Sport), Fausta Moroni (Servizi sociali), Rachele Piras (Bilancio) e Valeria Romagna (Ambiente), che oggi prende anche Verde e Urbano e Agricoltura. Restano da assegnare gli incarichi assessoriali per Affari generali, Cultura e Turismo e Polizia municipale, di cui Soddu tiene ancora l'interim.