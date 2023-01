Mercato: il Cagliari sul terzino del Modena Paulo Azzi

Il Cagliari è al lavoro per fornire a Claudio Ranieri la squadra migliore possibile per affrontare la restante parte del campionato di serie B. Si potrebbe chiudere già oggi per il terzino sinistro Paulo Azzi, brasiliano di 28 anni attualmente in forza al Modena. Una bocciatura quindi per Carboni e Barreca che potrebbero lasciare la Sardegna. Il direttore sportivo Nereo Bonato è alla ricerca di un difensore centrale d'esperienza. Tanti i nomi che si fanno, poche le certezze. E di un centrocampista centrale. Alla porta Radja Nainggolan, che comunque potrebbe essere ingaggiato solo dal primo febbraio.