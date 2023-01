Metropolitana leggera, nuovi cantieri per i prossimi due mesi

Febbraio e marzo saranno due mesi di disagi per gli automobilisti cagliaritani. Nuove chiusure e ampliamento dei cantieri sono previste per i lavori della metropolitana di superficie. Fino al 16 marzo scatterà il divieto di transito da via Grazia Deledda in direzione Via Pessina. Per consentire la posa di un altro tratto dei binari, sarà istituito un passaggio a doppio senso nella corsia attualmente riservata ad autobus e taxi. Completata quest'area si procederà con la posa nell'area centrale di piazza Repubblica e poi nuovamente nell'immissione da via Tuveri. Questa seconda fase di lavori dovrebbe concludersi, secondo le assicurazioni fornite dall'ARST, il 31 marzo.