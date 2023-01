Minaccia e tenta di aggredire i familiari: arrestato

Un trentenne è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dei familiari. E' successo a Cagliari. I militari della stazione di Pirri, coadiuvati dai colleghi di Villanova e della sezione Radiomobile, sono intervenuti dopo le 17 in seguito a una segnalazione. L'uomo aveva prima insultato e minacciato di morte il padre 57enne e la sorella di 27 anni. Quindi ha aggredito i carabinieri che provavano a calmarlo. I familiari hanno sporto querela nei confronti del trentenne che già in passato avrebbe manifestato aggressività in famiglia.