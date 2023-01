Mont'e Prama, fondi per nuovi scavi

Nuovi fondi per far ripartire gli scavi a Mont'e Prama. Il ministero della Cultura, tramite il segretariato regionale per la Sardegna, ha pubblicato a fine dicembre un bando di gara per l'area archeologica della necropoli e il recupero dei resti scheletrici. L'importo a base d'asta è di 367.298 euro, di cui 12mila euro per oneri della sicurezza non ribassabili. Le offerte dovranno essere presentate entro il 15 gennaio e le buste saranno aperte dalle 9 del giorno successivo, in modalità telematica.