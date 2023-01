Muore dopo essere stato ammanettato, disposta l'autopsia

A Chiaramonti i Carabinieri erano intervenuti dopo che una barista aveva segnalato la presenza di un uomo che stava dando in escandescenze. I militari hanno ammanettato la persona, che però, poco dopo, ha avuto un malore ed è morta. La Procura di Sassari ha disposto ora l'autopsia sul corpo dell'uomo, per chiarire che cosa sia successo. L'episodio è accaduto mercoledì mattina, intorno alle 6,15: una barista ha richiesto l'intervento di una pattuglia, perché fuori dal suo locale un uomo stava dando in escandescenze. Batteva dei violenti colpi contro la porta che la ragazza aveva chiuso a chiave per non permettergli di entrare. I militari intervenuti hanno cercato inutilmente di calmarlo. L'uomo si è scagliato contro i carabinieri ed è finito a terra, dove è stato ammanettato. Un malore lo ha colpito, mentre attendevano l'intervento del 118, con il personale sanitario che ha cercato di rianimarlo senza riuscirci.