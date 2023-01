Nel 2022 casi di pedopornografia in aumento in Sardegna

In Sardegna sono aumentati del 5% i casi trattati relativi a reati a danno di minori come pedopornografia e adescamento online. Incremento del 59% anche delle persone indagate e delle perquisizioni (2%). Lo riporta il resoconto 2022 della Polizia Postale e delle comunicazioni e centro operativo per la sicurezza ciberbernetica. Social network e videogiochi sono i luoghi di contatto tra minori e adulti più frequentemente teatro delle interazioni nocive.

A preoccupare sono anche le truffe online, cresciute del 18 percento, così come i reati contro la persona (stalking, revenge porn e trattamento illecito dei dati personali) e attacchi a infrastrutture informatiche (+326%).