Nel 2022 reddito di cittadinanza per 57mila famiglie

In Sardegna nel 2022 reddito di cittadinanza per 57.682 nuclei familiari. Le persone coinvolte sono state 114.303, con un importo medio mensile di circa 537 euro. Sono i dati relativi all'anno scorso elaborati dall'Osservatorio dell'Inps. Per quanto riguarda, invece, la pensione di cittadinanza i nuclei interessati sono stati 5.651, per un totale di 6.407 persone coinvolte e un importo medio erogato pari a 307 euro.

Nell'isola, le revoche del reddito e della pensione di cittadinanza hanno riguardato 3.150 famiglie, mentre i nuclei familiari decaduti dal diritto sono stati 9.367. Provincia di Cagliari al primo posto per numero di richiedenti (18.857), poi

Sassari (11.667) e Carbonia-Iglesias (4.497). Seguono Oristano (4.440), Nuoro (4.366), Olbia-Tempio (3.798), Medio Campidano (2.962) e Ogliastra (1.414).

A livello nazionale, l'importo medio mensile erogato è aumentato del 12%, passando da 492 euro nell'anno 2019 a 551 euro nel 2022.