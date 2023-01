Nel Sulcis due arresti per spaccio di droga

Nel Sulcis due arresti in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti a i fini di spaccio. Gli agenti della sezione anticrimine del commissariato di Polizia di Iglesias li hanno trovati durante il controllo di un'auto con a bordo due persone, in transito sulla strada provinciale 2, vicino a Villamassargia.

Gli agenti hanno ritrovato e sequestrato circa nove grammi di cocaina, suddivisa in involucri di cellophane e la somma di 290 euro in contanti, che si presume essere provento dell'attività di spaccio. I due sono stati quindi arrestati e, a seguito dell'udienza di convalida per direttissima il Gip ha convalidato l'arresto senza applicare misure cautelari.