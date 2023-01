Non si registrano nuove vittime nel bollettino regionale covid. Sono 576 le ulteriori positività individuate. Tra queste - segnalano le autorità sanitarie - sono compresi anche alcuni contagi non indicati nei giorni scorsi, perché non trasmessi dalle Asl. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, mentre scendono di due unità (124 in tutto) quelli in area medica. Infine sono 6415 i casi di isolamento domiciliare, con un incremento di 324 persone in quarantena rispetto al dato precedente.