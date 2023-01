Nevica nel Nuorese, disagi sulle strade ghiacciate

Nevicate abbondanti durante la notte nel Nuorese e le precipitazioni continuano incessantemente anche stamane. Sulle cime del Gennargentu il manto bianco ha raggiunto un metro di altezza e il Comune di Fonni sta intervenendo nelle strade che portano al Bruncuspina per liberare la strada. Nella prima mattinata ci sono stati disagi anche nella Statale 389 Nuoro-Lanusei e nella 389Var tra Fonni e Ovodda, dove alcuni mezzi pesanti si sono messi di traverso a causa della strada ghiacciata, bloccando la strada. Sul posto le pattuglie della Polizia stradale di Nuoro, che regolano il traffico, e i mezzi spargisale dell'Anas al lavoro per liberare la carreggiata dalla neve. Su richiesta della Polstrada di Nuoro, sentita la sala operativa dell'Anas, il blocco della circolazione dei mezzi pesanti è stato esteso alla 389, direzione Arzana, dal Km 20 al km 50 per utilizzare l'uscita di Mamoiada e lo slargo del distributore di carburante al km 19.