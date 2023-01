Nipote l'accoltella e gli morde orecchio, vittima in ospedale

Un uomo di 51 anni, gia' noto alle forze dell'ordine, e' finito al pronto soccorso ieri a Cagliari per una ferita da coltello al

ginocchio, infertagli da un nipote che, durante una lite, gli aveva anche morso l'orecchio destro. I carabinieri del Radiomobile della compagnia di Cagliari l'hanno trovato sanguinante in piazza Demuro. La vittima, che nel frattempo si

era fasciata il ginocchio ferito, ha raccontato di essere stata colpita dal nipote di 21 anni, anch'egli gia' noto per precedenti vicende giudiziarie.Un'ambulanza del 118, chiamata dai militari, ha trasportato il ferito all'ospedale Brotzu, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di 14 giorni di cure. L'uomo non ha denunciato l'aggressore, ma l'episodio e' stato comunque segnalato alla Procura.