Sconfitto per 4 a 2 l'Olbia in casa contro la Fermana. In vantaggio gli ospiti già dal primo tempo, prima con Fischnaller e poi con Romeo. Doppietta dello stesso Fischnaller nel secondo tempo. Accorcia Ragatzu al 66esimo su rigore. Firma la tripletta al 72esimo Fischnaller. Seconda rete per i galluresi all'87esimo con un autogol di Borghetto.